Albisola, una nuovo area picnic nell'orto sociale "A Sgrigua"

All’interno dell’Orto Sociale “A Sgrigua”, in via Nifosse ad Albisola Superiore, è stata realizzata un’area ad uso picnic, dotata di quattro tavoli, panche e un barbecue, aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune albisolese, che può ospitare massimo 25 persone.

"Per poter usufruire dell’area picnic occorre prenotare lo spazio, compilando un apposito modello (firmato da un soggetto maggiorenne residente nel Comune di Albisola Superiore), e ritirare le chiavi per l’apertura del cancello presso l’Ufficio Agricoltura, all’interno del Palazzo comunale" viene spiegato nelle linee guida di utilizzo.

L’area non è dotata di allacci alla corrente elettrica, né di impianti di illuminazione e quindi può essere utilizzata esclusivamente in orario diurno. All’interno dell’area non sono presenti servizi igienici.

"Per poter usufruire correttamente dell’area picnic e per una serena convivenza con gli assegnatari degli orti sociali occorre rispettare alcuni semplici regole: L’area è di tutti: non danneggiare alberi, piante, fiori e vegetazione e le attrezzature dell'area; Una parte dell’area è ad uso esclusivo degli ortisti, cui sono stati assegnati i lotti di orto sociale: non accedere alle aree a loro riservate e non entrare negli orti; L’area è in una zona verde ricca di piante di ulivo, patrimonio di tutta la collettività: rispettala e non introdurre barbecue mobili, fornelli a gas, elettrici, combustibili. L’accensione di fuochi è consentita solo sull’apposito barbecue presente nell'area. È inoltre vietata la dispersione di braci e cenere; Non abbandonare nell’area i rifiuti, ma utilizza gli appositi bidoni posti al di fuori del cancello d’ingresso ed effettua il conferimento differenziato dei rifiuti; Non introdurre animali domestici; È possibile utilizzare l’acqua irrigua dal rubinetto posto davanti all’ingresso delle aree coltivate, ma è vietato lavare con sapone e detersivo. L’acqua è un bene prezioso e va utilizzata con cura ed attenzione; Prima di lasciare l’area è necessario verificare che il fuoco sia spento, provvedere alla chiusura del cancello di ingresso e controllare la chiusura del rubinetto dell'acqua" precisano.

I fruitori dell’area sono responsabili di eventuali danni arrecati all’area, ai lotti assegnati e verso terzi, anche derivanti dall'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione.