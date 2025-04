Elezioni nei quartieri a Savona: le date per candidarsi e per votare

Dopo un percorso avviato da tempo, prende forma la rinascita dei quartieri di Savona come forma concreta di partecipazione che giunge alla sua fase più importante: l'elezione dei rappresentanti prevista per sabato 28 giugno (in modalità digitale) e domenica 29 giugno (voto in presenza).

Ogni quartiere avrà un Comitato Territoriale ossia un'assemblea di cittadini con un direttivo che sarà eletto e coordinerà le attività, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le altre realtà del territorio.

IN CHE FASE SIAMO - Dopo un lungo lavoro preparatorio che ha riguardato la formazione di comitati sperimentali e la definizione del perimetro delle sette zone (Centro città, VillettaValloria, Villapiana-La Rusca, Lavagnola-Santuario-Montemoro-Marmorassi, FornaciZinola, Legino-Zona 167, Oltreletimbro-Chiavella-La Rocca) proprio in questi giorni si stanno formando i vari Comitati Territoriali.

Per poter avviare ogni Comitato, entro il giorno delle elezioni devono essere raccolte almeno 100 adesioni.

Molto importante è la data del 14 maggio che è il termine ultimo entro cui presentare le candidature al Direttivo (minimo 6 massimo 20 persone).

“Partecipare a questo processo – dice l'Assessore all'Educazione alla Cittadinanza Attiva, Gabriella Branca e l'Assessore al Welfare e Comunità, Riccardo Viaggi - significa cogliere un’occasione concreta per incidere sulla vita del proprio quartiere, rafforzare le reti di comunità e riportare le persone al centro. Per questo riteniamo molto importante che ci sia una larga partecipazione da parte dei cittadini, più sono le persone che aderiscono al Comitato e maggiore sarà il suo grado di rappresentatività. Con la nascita di questi organismi si riempie un vuoto, quello tra il singolo cittadino e la struttura comunale”.

A breve sul sito istituzionale e sui canali social del Comune saranno disponibili tutte le informazioni pratiche: sedi di voto, modalità di adesione, contatti dei referenti di zona e materiali per approfondire.

Elezioni dei Direttivi dei Comitati Territoriali – Domande e Risposte

1. Che cosa sono i Comitati Territoriali?

Sono organismi di partecipazione democratica composti da almeno 100 cittadini che vogliono contribuire attivamente alla vita del proprio quartiere. Si occupano di formulare proposte, promuovere iniziative, collaborare con l’Amministrazione e rafforzare la coesione sociale,

2. Perché sono importanti?

Perché rappresentano uno strumento concreto di ascolto e confronto tra cittadini e Comune, favorendo la partecipazione dal basso e la valorizzazione delle specificità di ogni zona della città. Per poter esercitare il diritto di voto alle elezioni del 28 e 29 giugno è necessario aderire a un Comitato Territoriale.

3. Chi può partecipare?

Possono aderire al Comitato tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti nel quartiere e coloro che hanno un legame con quel territorio, oltre che per residenza anche per attività lavorativa, di studio o associativa. Tutti possono partecipare alle assemblee ed alle iniziative del Comitato e dei quartieri.

4. Come si fa ad aderire al proprio Comitato Territoriale?

I Comitato sono in fase di costituzione. Per aderire è necessario iscriversi tramite i registri disponibili presso i referenti di zona. Questa operazione può essere svolta di persona oppure via mail (vedi sotto l'elenco delle mail dei referenti di zona). L’adesione è aperta a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni; ogni cittadino può aderire a un solo Comitato Territoriale e candidarsi per far parte del relativo Direttivo.

5. Che cos’è il Direttivo e da chi è composto?

È l’organo esecutivo del Comitato. È composto da un minimo di 6 a un massimo di 20 membri, eletti tra i cittadini aderenti, e dura in carica 5 anni, ha due coordinatori e un segretario. Sarà il Direttivo a realizzare il programma definito dall’assemblea.

6. Quando si vota?

Le elezioni si svolgeranno: sabato 28 giugno 2025 in modalità digitale; domenica 29 giugno 2025 in presenza

7. Dove si vota?

Ogni quartiere avrà una sede di voto fisica. La lista dei candidati sarà pubblicata sul sito del Comune, sui canali social, nei manifesti affissi negli appositi spazi e nelle locandine diffuse nei quartieri.

8. Come ci si può candidare ed entro quando?

È possibile proporsi per far parte del Direttivo del proprio quartiere entro il 14 maggio. I referenti degli attuali comitati forniranno tutte le indicazioni su modalità e requisiti.

9. Come funziona il voto digitale?

Il Comune metterà a disposizione la piattaforma votafacile.it che è sicura, intuitiva e già testata dagli Uffici per permettere il voto da remoto nella giornata di sabato 28 giugno. Ci si deve registrare, poi accedere con Spid o con Carta d'Identità Elettronica.

10. Dove trovo maggiori informazioni?

Sul sito istituzionale del Comune, presso l’URP oppure agli indirizzi mail qui indicati:

1) Centro Città centrosavona25@gmail.com

2) Villetta/Valloria comitatovillettavalloria25@gmail.com

3) Villapiana/La Rusca consigliovillapianalarusca@gmail.com

4) Lavagnola-Santuario-Montemoro-Marmorassi quartierelavagnolacomitato@gmail.com

5) Fornaci-Zinola fornacizinola@gmail.com

6) Legino- Zona 167 vivereleze@gmail.com

7) Oltreletimbro-Chiavella-La Rocca oltreletimbrosavona@gmail.com