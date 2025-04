Esodo di Pasqua e ponti di primavera, previsto traffico intenso sulla via Aurelia

In vista dell’aumento dei flussi di traffico dovuti agli spostamenti per le festività pasquali e i ponti di primavera, Anas in Liguria ha sospeso fino al 4 maggio le principali lavorazioni lungo la rete di competenza per garantire una migliore percorribilità e prevenire disagi alla circolazione.

Lungo le strade statali liguri di competenza Anas, da oggi 16 aprile fino al 4 maggio 2025, sono previsti incrementi del traffico, a meno della giornata di Pasqua.

Le variazioni maggiori si concentrano nella giornata di giovedì 17 aprile (+17%), nella giornata di mercoledì 23 e giovedì 24 aprile (+21%) e nella giornata del I maggio (+25%).

La struttura territoriale Liguria gestisce quasi 700km di strade statali, a partire dall'arteria più importante: la strada statale 1 Via Aurelia, che attraversa la regione da ponente a levante; iniziando dal confine con la Regione Toscana, attraversa le province di La Spezia , Genova, Savona , Imperia ed è a Ventimiglia che abbraccia il confine di Stato con la Francia attraverso il Ponte San Luigi ( ss 1 Var dei Balzi rossi).

L'incremento dei flussi interesserà anche la strada statale 523 del Colle di Cento Croci, arteria di collegamento tra la città di La Spezia e la regione Emilia Romagna, dove Anas riaprirà senza limitazione la galleria Madonna della Guardia. Cantieri sospesi anche sulla statale 45 della Val Trebbia dove sono previsti incrementi maggiori di traffico di oltre il 20% nelle giornate di giovedi 17, mercoledi 23 e giovedi 24 aprile

Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 18 aprile dalle 14 alle 22, sabato 19 aprile dalle 9 alle 16, domenica 20, lunedì 21, venerdì 25, domenica 27 aprile, giovedì 1° e domenica 4 maggio dalle 9 alle 22. In vista del controesodo, nella giornata di martedì 22 aprile, il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14.

Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Anas monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse attraverso la sala operativa territoriale, attiva 24 ore su 24, operatori e mezzi su strada, imprese di Pronto Intervento e personale tecnico d'esercizio, reperibile durante tutto il periodo di esodo.