"Alassio di Venerdì", Cristina Rava presenta il libro "Degna sepoltura"

Un rosario nero tra le dita, fiori secchi, un lumino consumato. In una casupola dispersa nella selvatica campagna ligure viene trovato il corpo di un ragazzo: appartiene a Umberto, un adolescente ribelle e insicuro, uscito di casa dopo aver litigato con il padre senza avervi più fatto ritorno. Quello con cui il medico legale Ardelia Spinola e l'ex commissario Bartolomeo Rebaudengo hanno a che fare questa volta non è un abbandono di cadavere, e nemmeno un occultamento: appare più come una sepoltura, una degna sepoltura. Umberto, però, conduceva la solita vita degli adolescenti di provincia e non aveva nemici. Chi l'ha ucciso allora? E perché? Per Bartolomeo e Ardelia inizia un'indagine contro il tempo...”.

Nell'ambito dell'iniziativa "Alassio di Venerdì" promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio, venerdì 18 aprile alle ore 17 presso l'Auditorium della biblioteca civica "R. Deaglio" si svolgerà la presentazione del volume "Degna sepoltura" (Rizzoli Noir, 2025) di Cristina Rava, il nuovo romanzo noir dell'affermata scrittrice ingauna ambientato all'ombra della cattedrale di Albenga, in un intreccio tra le ombre più profonde dell'animo umano, in una rete di bugie e segreti.

“Dopo il successo dei primi appuntamenti dell'anno della rassegna Alassio di Venerdì – sottolinea il consigliere comunale con incarico agli istituti Culturali di Alassio, Mariacristina Boeri – con questa serata diamo il benvenuto a Cristina Rava, scrittrice affermata e di grande successo nel panorama della narrativa italiana, per offrire al pubblico dei cittadini e dei turisti una nuova e splendida occasione di incontro con la letteratura noir contemporanea”. Ingresso libero.

Cristina Rava vive ad Albenga, dove sono ambientati i suoi libri. Già autrice di due raccolte di racconti e di una memoria storica, tutte legate al territorio ligure, dal 2007 ha intrapreso la via del noir con alcuni romanzi pubblicati da Fratelli Frilli tra il 2006 e il 2012. Per Garzanti ha pubblicato i romanzi Un mare di silenzio (2012) e Dopo il nero della notte. Un'indagine di Ardelia Spinola (2014), entrambi aventi come protagonista il medico legale Ardelia Spinola. Nel 2021 è uscito per Rizzoli Il pozzo della discordia.