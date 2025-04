Albenga, allagamenti diffusi: chiuse diverse strade al traffico

Le forti piogge che si sono abbattute sul territorio di Albenga hanno causato allagamenti diffusi in città, mandando in tilt la viabilità in più punti.

Sono già state chiuse al traffico alcune strade: via del Cristo; zona foce; Sp 39 per Campochiesa; Sp 3 Ceriale – Cisano; sottopasso ferroviario.

La protezione civile, la polizia locale di Albenga, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono impegnate nel presidio del territorio per garantire la sicurezza della comunità e intervenire prontamente in caso di necessità.

Si invita la popolazione a prestare massima attenzione e, se possibile, evitare spostamenti non necessari fino al termine dell’allerta meteo.