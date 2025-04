Alassio, inaugurata la nuova sezione dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport intitolata a Pino Zucchinetti

“Da parte mia e di tutta l'Amministrazione Comunale invio i miei migliori auguri di buon lavoro alla sezione di Alassio dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, che è stata inaugurata ieri e intitolata a Pino Zucchinetti, il quale ha portato lustro ad Alassio contribuendo a scrivere alcune delle pagine più belle della nostra storia sportiva e rappresentando un punto di riferimento per le nuove generazioni di velisti e non solo. Un'eredità che continua oggi attraverso sua figlia Roberta, campionessa europea e vice campionessa mondiale di vela, ed attuale assessore allo sport del Comune di Alassio, che ha raccolto il testimone paterno portando avanti il suo spirito sportivo e il suo impegno per la comunità”.

Così il sindaco di Alassio Marco Melgrati a seguito dell'inaugurazione di ieri (16 aprile, ndr) della sezione di Alassio dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, intitolata a Pino Zucchinetti.

Classe 1924, alassino, Pino Zucchinetti è stato tra i pionieri della vela italiana nel dopoguerra. Ha esordito con i Dinghy 12, per poi imporsi a livello internazionale con il Classe 5.50. A bordo del Twins XIV, insieme ai fratelli Domenico e Antonio Carratino, partecipò alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968, conquistando con le regate disputate ad Acapulco un brillante quinto posto. Velista purosangue, fu per lunghi anni presidente del CNAM di Alassio e stimato giudice di regata, chiamato ai vertici delle più importanti competizioni nazionali e internazionali. Tra la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta è ricordato per aver diretto numerose settimane veliche preolimpiche, tra cui quelle di Roma e Anzio. Pino Zucchinetti è stato anche il primo atleta alassino a partecipare a un’Olimpiade, sempre vicino alla vita sportiva e sociale della sua città, incarnando pienamente i valori dell’U.N.V.S.