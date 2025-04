Una nuova piastrella per il Muretto di Alassio, firmata dalla scrittrice Cristina Rava

Una nuova, illustre presenza si aggiunge al Muretto di Alassio: è quella dell'affermata scrittrice Cristina Rava, che ieri ha apposto la sua firma per la piastrella a lei dedicata destinata a essere collocata sul celebre monumento simbolo della città.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco di Alassio Marco Melgrati, del consigliere comunale con incarico agli Istituti Culturali, Mariacristina Boeri, e di Angela Berrino, presidente della Fondazione "Mario Berrino per il Muretto di Alassio".

L’iniziativa ha fatto da cornice alla presentazione del nuovo romanzo noir di Cristina Rava, "Degna sepoltura" (Rizzoli Noir, 2025), ambientato all’ombra della cattedrale di Albenga. L'evento si è tenuto con una numerosa partecipazione di pubblico presso la Biblioteca Civica di Alassio, nell'ambito della rassegna "Alassio di Venerdì", promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio, con l'intervento, insieme a Cristina Rava, del direttore della Biblioteca Paolo Quattropani, che ha dialogato con lei.

CRISTINA RAVA - Vive ad Albenga, dove sono ambientati i suoi libri. Già autrice di due raccolte di racconti e di una memoria storica, tutte legate al territorio ligure, dal 2007 ha intrapreso la via del noir con alcuni romanzi pubblicati da Fratelli Frilli tra il 2006 e il 2012. Per Garzanti ha pubblicato i romanzi Un mare di silenzio (2012) e Dopo il nero della notte. Un'indagine di Ardelia Spinola (2014), entrambi aventi come protagonista il medico legale Ardelia Spinola. Nel 2021 è uscito per Rizzoli Il pozzo della discordia.