Cairo, iniziati i lavori per la nuova area fitness lungo la ciclabile

Sono iniziati oggi i lavori per la nuova area fitness all’aperto che sorgerà lungo la pista ciclabile di Cairo Montenotte, in una zona particolarmente frequentata durante la bella stagione e già sede dell’area canina. Si tratta di un intervento che coniuga sport, benessere e riqualificazione urbana, reso possibile grazie a un contributo regionale di circa 18mila euro, nell’ambito del bando per la realizzazione di nuove aree attrezzate nei comuni liguri.

“Grazie al sostegno della Regione, prenderà forma uno spazio dedicato all’attività fisica, immerso nel verde e a pochi passi dal centro”, commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione. “Diventerà un punto di ritrovo per chi ama lo sport, il benessere e la vita all’aria aperta”, aggiunge.

L’iniziativa rientra nel programma Liguria Regione Europea dello Sport 2025, che promuove la salute, il movimento e la valorizzazione del territorio attraverso lo sport.

L’obiettivo è incentivare stili di vita attivi, offrendo alla cittadinanza spazi accessibili e inclusivi: vere e proprie palestre a cielo aperto, dotate di attrezzature per l’allenamento completo del corpo e utilizzabili anche da persone con disabilità.