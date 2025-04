Papa Francesco, condoglianze dalle altre confessioni religiose savonesi

Numerose giungono le reazioni alla morte di papa Francesco anche dalle realtà religiose non cattoliche presenti sul territorio della diocesi di Savona-Noli. "A nome di tutta la comunità islamica savonese e ligure porgo le più sincere e profonde condoglianze per la perdita di papa Francesco", scrive Zahoor Ahmad Zargar, presidente della comunità islamica di Savona e referente dell'Unione delle Comunità Islamiche d’Italia per la Liguria in una lettera indirizzata al vescovo Calogero Marino.

"Rimarrà sempre vivo il Suo esempio di pace, amore e fratellanza con tutti i popoli, di qualsiasi fede, specialmente quelli che più soffrono per le guerre, le sopraffazioni e le ingiustizie - prosegue - Noi musulmani abbiamo sempre apprezzato la sua determinazione per la pace, contro il riarmo, contro le guerre, senza barriere. Ci uniamo alle preghiere e al dolore di tutti".

Esprimono le loro condoglianze anche tutte le confessioni cristiane e le comunità buddista e induista che vivono e pregano in diverse località della provincia e della Liguria.