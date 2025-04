Papa Francesco, mercoledì in Cattedrale messa di suffragio con il Vescovo

Oggi, 21 aprile, papa Francesco è "nato al cielo". La scomparsa del pontefice è stata resa nota dal camerlengo cardinale Kevin Joseph Farrell dalla Domus Sanctae Marthae, nella Città del Vaticano: "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre".

"La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua Chiesa - ha aggiunto - Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù raccomandiamo l'anima di papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino".

A seguito della notizia il vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino ha concesso la possibilità di suonare le campane delle chiese in segno di lutto e chiede che nelle parrocchie e nelle zone pastorali il Santo Padre sia ricordato con un momento di preghiera (l'Eucaristia o una veglia). Inoltre mercoledì 23 aprile alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta a Savona presiederà una messa di suffragio.

"Nei giorni della Pasqua del Signore la Pasqua di papa Francesco. È con questa consapevolezza che lo affidiamo all’abbraccio del Risorto, grati per il dono che il Vescovo di Roma è stato in questi anni per la Chiesa e il mondo - dichiara monsignor Marino - Invito tutti alla celebrazione eucaristica del suffragio e della gratitudine".

"È un momento doloroso e di grande sofferenza per tutta la Chiesa - afferma invece il cardinal Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana - Affidiamo all’abbraccio del Signore il nostro amato papa Francesco, nella certezza, come lui stesso ci ha insegnato, che 'tutto si rivela nella misericordia, tutto si risolve nell’amore misericordioso del Padre'. Chiedo a tutte le Chiese in Italia che siano suonate le campane delle chiese in segno di lutto e favoriti momenti di preghiera personale e comunitaria, in comunione tra di noi e con la Chiesa universale".