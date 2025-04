Albenga, nei giardini "Libero Nante" il concerto per l’80° anniversario della Liberazione

D’intesa con il Comune di Albenga, con Fivl (Federazione Italiana Volontari della Libertà), Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di prigionia nazisti), con il gruppo dei Familiari delle Vittime del Centa, con Veggia Arbenga, i Fieui di Caruggi, il Dopolavoro Ferroviario, UNITRE e il Centro Pannunzio, anche quest’anno organizziamo, per la sera del 25 aprile, il “Concerto della Liberazione”.

Lo spettacolo, che si terrà, come ormai consuetudine, ad Albenga nei Giardini Pubblici “Libero Nante” di Viale Pontelungo, con inizio alle ore 18.00, rappresenta un momento di riflessione che ogni anno dedichiamo alla memoria di mio padre, Libero Nante (medico, imprenditore, patriota), fondatore, insieme a mia madre Maria Rosa Zunino, della Clinica “San Michele”.

In allegato, la foto della manifestazione dello scorso anno, che ha registrato la presenza di circa 450 persone.

Quest’anno ricorre l’80° anniversario della Liberazione, festa di tutti, oggi più che mai significativa, nei momenti di difficoltà che il nostro popolo si trova ad affrontare. Non a caso il concerto si svolge sotto l’egida dei principali club service operanti nella zona: il Rotary (club di Alassio e di Albenga), il Lions (club Albenga Host e Garlenda Val Lerrone), lo Zonta (Alassio-Albenga), la Fidapa-BPW (sezioni di Albenga e di Alassio). Partecipazioni significative, per una manifestazione che vuole essere inclusiva di tutte le componenti sociali, che, chiuso con il 25 aprile 1945 il triste periodo della guerra, hanno collaborato alla rinascita democratica del nostro Paese, all’istituzione della Repubblica e al cosiddetto “miracolo economico”.

L’iniziativa si integra nel corposo programma comunale, che inizierà la sera del 24 aprile con una fiaccolata lungo il tracciato delle pietre d’inciampo commemorative delle 59 Vittime della Foce del Centa.

Nel corso della mattinata del 25 aprile, alle ore 9.00, si terrà la Santa Messa in Cattedrale, seguita dalla deposizione di fiori al Monumento ai Caduti in Piazza IV Novembre, dalla manifestazione in Piazza del Popolo e dal corteo, accompagnato dal corpo bandistico “G. Verdi”.

Alle ore 18.00 si esibirà l’Accademia Musico-Vocale Ingaunia “E. Marcelli”, introdotta da autorità comunali, regionali e nazionali: il repertorio comprenderà inni ufficiali, canzoni resistenziali e patriottiche, arie d’opera e operetta, canti popolari.

Al termine del concerto, la Direzione della Casa di Cura “San Michele” offrirà, nel suo vicino parco con accesso da via Valle d’Aosta, una “apericena ingauna”, rivisitazione di piatti e prodotti tipici del territorio, con accompagnamento musicale del Duo Bruno e Olinda (lei premiata cantante dialettale, i cui nonni furono tra le Vittime della Foce del Centa).

Il tutto, ovviamente, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno. In allegato il programma.