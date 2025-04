Porta a porta a Savona, un cittadino ironizza: "Felice per chi vive in centro, la giunta Russo ha scelto di risparmiargli il 'sacrificio' dei mastelli"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Oggi ho ritirato i mastelli e mi sono accorto che sono più grandi di quanto mi erano sembrati. Ho quindi cercato un posto dove metterli: il mio è un piccolo appartamento in cui gli spazi risicati erano già utilizzati al meglio. Anche il marciapiede, dove andrò ad esporli scendendo dal quinto piano la sera, non è poi così largo, ristretto ulteriormente da urina e feci di cane lasciati da padroni maleducati".

"Non posso non pensare a quei poveretti che vivono in centro, in appartamenti grandi magari il doppio, se non il triplo o il quadruplo del mio. Con marciapiedi larghi e puliti, per non parlare degli androni... Ho ricordi di bambino di alcuni in cui trovavano spazio persino dei negozi".

"Sono felice per loro, che più si sarebbero trovati in oggettiva difficoltà, e a cui questa giunta ha voluto risparmiare ulteriori sacrifici".

Franco Vallarino