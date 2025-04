Biblioteca di Alassio, numeri in crescita: oltre 12.000 presenze nei primi quattro mesi del 2025

“È già tempo di bilanci a solo quattro mesi dall’inizio del 2025 per la Biblioteca di Alassio – esordisce Mariacristina Boeri, consigliere comunale con incarico agli Istituti Culturali di Alassio – perché mi sono stati comunicati dati importanti sulla frequenza e sui documenti”.

Nella relazione interna, richiesta espressamente dal consigliere, sono emersi dati positivi che migliorano lo stesso periodo del 2024 in media dell’8%. Prestiti già oltre 5.000 e frequenza che supera quota 12.000. Il recente nuovo servizio di cinema, denominato BiblioMovie, è stato utilizzato da “grandi e bambini – precisa Mariacristina Boeri - perché c’è una programmazione pensata per le famiglie con la proiezione del sabato pomeriggio, mentre l’appuntamento del giovedì alle 16 e alle 21, accoglie un pubblico più adulto”.

Non vanno dimenticati i numerosi appuntamenti della rassegna Alassio di Venerdì, voluta proprio dal consigliere Boeri, che ha riscontrato adesioni positive e numero rilevante di presenze “come hanno dimostrato gli eventi di Riccardo Patrese e di Cristina Rava, giusto per citare due nomi. Nella seconda metà del 2025 andremo anche a rinnovare il nostro Patto locale per la lettura. Mi auguro che, oltre a chi già collabora con noi, il mondo dell’associazionismo non faccia mancare la propria presenza perché pochi comuni possono vantare una Biblioteca così efficiente”.

I numerosi servizi che offre la Biblioteca (prestito, consultazione, navigazione in rete, promozione della lettura, animazione per bambini e ragazzi, lettura di quotidiani e riviste, angolo morbido per i neonati e tanti altri) stanno trasformando la Deaglio in un punto essenziale per lo sviluppo della cultura nella Città di Alassio e nel territorio limitrofo “e non dimentichiamo – conclude Mariacristina Boeri – che la Biblioteca porta avanti la Segreteria del nostro Premio Letterario Nazionale Un Autore per l’Europa, fiore all’occhiello del nostro brand Alassio Centolibri e del Ligyes Alassio Genova Cultura Fest”.

La Biblioteca è aperta al pubblico dal martedì al sabato (orario 10-19).