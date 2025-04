Millesimo si aggiudica il contest "Borghi in fiore": la fontana di Villa Scarzella conquista il web con oltre 2mila like

Con 2.330 like, è Millesimo ad aggiudicarsi la vittoria nel contest “Borghi in fiore”, l’iniziativa dedicata agli allestimenti floreali più belli della Liguria. A conquistare il pubblico è stata la splendida composizione fiorita che avvolge la fontana all’ingresso di Villa Scarzella, trasformandola in un vero e proprio angolo da fiaba.

Sul podio anche Perinaldo (2.186 "mi piace") e Varese Ligure (2.039), rispettivamente secondo e terzo classificato, che hanno incantato il pubblico con le loro eleganti e curate scenografie floreali. A seguire in classifica: Borgio Verezzi, primo tra i paesi costieri con 2.002 like, Ameglia (SP) con 1.420, Santo Stefano d'Aveto (GE) con 1.053, Cervo (IM) con 857 e Santa Margherita Ligure (GE) con 654. In totale, i "mi piace" lasciati sulla pagina Facebook della Regione Liguria sono stati 12.541, con 381.646 visualizzazioni da parte degli utenti.

Il contest social è stato promosso dall'Assessorato al Turismo di Regione Liguria, in collaborazione con il Distretto Florovivaistico Ligure. Otto i Comuni partecipanti – due per ciascuna provincia, uno costiero e uno dell’entroterra – che dal 20 al 22 aprile si sono sfidati a colpi di "like" alle foto pubblicate sul profilo Facebook di Regione Liguria.

L’iniziativa ha ottenuto un grande coinvolgimento da parte del pubblico: 12.541 i "mi piace" totali e ben 381.646 le visualizzazioni. Millesimo si aggiunge così a Laigueglia e Framura, vincitori rispettivamente nel 2024 e nel 2023. Il concorso celebra non solo il gusto estetico, ma anche l’impegno dei borghi nel valorizzare il proprio territorio, unendo natura, tradizione e partecipazione collettiva.