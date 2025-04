Albenga, nella Torre Civica il concerto/presentazione del CD "Journey to the Orient" del duo Silvia Schiaffino-Renato Procopio

Sabato 26 aprile, alle 21 nella sala del Podestà della Torre Civica, ci sarà il concerto/presentazione del CD “Journey to the Orient” del duo Silvia Schiaffino – flauto – e Renato Procopio – chitarra, uscito quest'anno per la Dynamic.



Il premiato duo presenta un viaggio musicale che spazia dall'Europa occidentale all'Europa orientale per giungere fino in Giappone, Iran e Corea. Oltre a capolavori come le Danze Rumene di Bartók ed una scatenata “ciarda” di Vittorio Monti, questa suggestiva selezione include la musica ricca di colori e stuzzicante di Sakura, così come il vivace arrangiamento di canzoni popolari coreane realizzato da Procopio stesso.



Journey to the Orient è stato registrato e prodotto alla Musikalische WunderKammer di Palazzo Oddo, circostanza questa che rende l'evento ancora più vicino alla Città, che lo accoglie in una della sue sedi più prestigiose, la Torre Civica, appunto.



L'ingresso è libero, la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Contatti: 0182 571443 / info@palazzooddo.it.