Una festa per il 25 Aprile: a Borgio Verezzi si celebra la Liberazione con musica, testimonianze e brindisi

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, la sezione A.N.P.I. “Ettore Bocci” di Borgio Verezzi organizza un evento speciale per rendere omaggio alla Resistenza e ai suoi protagonisti. L’appuntamento è per giovedì 24 aprile alle ore 20:45, presso la Sala Consiliare di Borgio Verezzi.

La serata, intitolata "Una festa per il 25 Aprile", sarà un sentito ringraziamento ai Partigiani e alla Liberazione, con un ricco programma che unirà testimonianze, musica e momenti di condivisione.

Durante l’evento saranno proiettati filmati e interventi che racconteranno la storia di Borgio, Verezzi e del Finalese, in un percorso emotivo tra memoria e identità. Ad arricchire la serata, la musica dal vivo con il violino di Ubaldo e la chitarra di Martino, che accompagneranno i racconti con note cariche di significato.

Il tutto si concluderà con un brindisi e un rinfresco, in un clima di accoglienza e partecipazione. L’invito è aperto a tutti: “Tutti sono invitati e benvenuti” si legge sul volantino dell’evento.

Un’occasione importante per riflettere, ricordare e celebrare insieme 80 anni di Democrazia, Pace e Libertà.