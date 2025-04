Varazze, Villa Araba è in vendita: fu progettata dall'architetto Barry Dierks

Villa Araba a Varazze è in vendita. Da tempo uno dei "simboli" di Lungomare Europa sta cercando un acquirente anche se il prezzo, che non è reso noto, la trattativa è infatti riservata, non è proprio abbordabile per tutte le tasche.

La villa a picco sul mare, progettata nel 1925 dall'architetto statunitense Barry Dierks e conclusa nel 1929, è composta da un parco botanico di 3.400 mq ed è arricchita dalla Loggia della Meridiana e da tre piscine naturali.

Disposta su due piani, più una torretta al terzo piano chiamata "Stanza del Capitano", la villa ha all'interno salottini privati e tre dépendance.

"Villa Araba è più di una residenza; è un simbolo della comunità locale e offre viste uniche su tutto l'arco del Golfo di Genova, dalle Cinque Terre a Capo Noli. Il complesso, con parco botanico, scogliera privata e piscine, e rappresenta un'opportunità di investimento esclusiva e senza tempo, un bene unico destinato a durare" viene spiegato.

I resti della Torre della Mola (che da il nome al promontorio Punta della Mola), risalente al 1300 (crollò alla fine del XIX secolo) sono ancora visibili nella proprietà in vendita. All'ingresso della villa è proprio presente il bassorilievo in marmo di Carrara con l'incisione "Torre della Mola".

La spiaggia sotto la villa è stata per quattro mesi nel 2011 uno degli scenari protagonisti della pellicola Cosimo e Nicole del regista Francesco Amato con protagonista Riccardo Scamarcio.