A Calice Ligure torna "FlorArt", la mostra di composizioni floreali ispirate ai quadri di Casa del Console

Dal 26 aprile al 4 maggio, a Calice Ligure, tornerà nella sua seconda edizione “FlorArt”, la mostra di composizioni d'arte floreale ispirate ai quadri della prestigiosa galleria di arte contemporanea della Casa del Console e nel Palazzo Comunale.

Grazie alla preziosa e fondamentale collaborazione delle artiste dell’EDFA Savona-Pietra Ligure (Ente Decorazione Floreale per Amatori), “Calice Ligure Città della Musica”, come nella passata edizione del 2022, l'evento (partner di Euroflora 2025) vuole rendere un omaggio floreale al patrimonio artistico del Comune di Calice.

Nella suggestiva cornice del giardino della Casa del Console e nella Sala Consiliare, saranno realizzate varie iniziative culturali a tema floreale, conferenze, laboratori per bambini e una chiacchierata in lingua inglese con laboratorio di table setting creativo davanti ad una tazza di tè. Sabato 4 maggio ci saranno dimostrazioni floreali delle nostre maestre e decoratrici EDFA, seguite da un concerto serale della BRG Orchestra nella Chiesa di San Nicolò. Ci sarà anche una passeggiata guidata nei dintorni del paese per conoscere e gustare le erbe commestibili spontanee.

FlorArt in Calice coinvolgerà anche l’intero paese con il concorso “L’angolo fiorito più bello di Calice”. I premi saranno offerti da tutte le attività commerciali e professionali e dalle strutture ricettive di Calice e Rialto. Si darà inizio anche al concorso fotografico per tutti “La Valle Fiorita”, che si estenderà invece a tutto il mese di maggio.

Tastee.it (ex Ravera-Bio) fornirà nuovamente la consulenza e la materia prima per la realizzazione di “ricette fiorite” che si potranno gustare nei ristoranti, pizzerie, bar di Calice e Rialto e in gelateria.

FlorArt darà così la possibilità ai visitatori di tornare a soddisfare tutti i sensi: vista, gusto, tatto, olfatto e persino l’udito con il concerto finale.

Durante la manifestazione, la suggestiva Casa del Console farà inoltre da cornice a un trittico di esposizioni artistiche collaterali all'evento principale. I visitatori potranno ammirare la mostra di quadri con foglie vere, a cura di Olga Bellero, dal titolo “Foglie, Fogli e Meraviglie”, l'esposizione fotografica sempre a tema floreale della fotografa d’arte Carla Sterla “Fragile bellezza” e “Il giardino dipinto” con gli acquerelli botanici di Rachele Bianco. Tutte le mostre saranno visitabili dalle ore 17 alle 22 per tutta la durata della manifestazione e, su appuntamento, telefonando al numero 3492553770.

Andrà in scena anche, lungo le vie di tutto il paese, la mostra di padelle dipinte a tema floreale degli allievi del corso di pittura del prof. Ennio Godani dell’UniTre di Borgio e Pietra Ligure.

Programma completo degli eventi