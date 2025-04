Il Quartiere Santa Maria valuta il ritiro dal Palio Storico: il Comune di Albenga cerca di mediare

Il Quartiere Santa Maria, uno dei quattro protagonisti storici del Palio di Albenga, potrebbe non prendere parte alla prossima edizione della manifestazione. Una decisione sofferta, ancora in fase di valutazione, ma che nasce da forti perplessità verso alcune recenti scelte organizzative.

“Negli ultimi tempi abbiamo assistito a una serie di decisioni e modifiche relative all'organizzazione del Palio Storico che non riflettono più i valori con cui il Quartiere Santa Maria partecipa a questa manifestazione”, spiegano dal direttivo. Alla base ci sarebbero incomprensioni con l'Associazione Rievocatori Ingauni, ente organizzatore dell’evento, che avrebbero portato a un progressivo distacco tra le parti. Da settimane il direttivo del Quartiere è impegnato in una riflessione seria, e tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella, clamorosa, della sospensione della partecipazione. “Una scelta che verrà presa in modo trasparente e condiviso, per tutelare quanto costruito negli anni”, assicurano.

La notizia ha spinto l’Amministrazione Comunale a intervenire. “Abbiamo richiesto un incontro con il Quartiere Santa Maria per comprendere meglio le problematiche e lavorare a una soluzione comune”, fanno sapere dal Comune, auspicando un chiarimento. L’obiettivo condiviso resta quello di promuovere una partecipazione unitaria dei quartieri e salvaguardare il valore culturale e storico del Palio.