Albenga, concerto di Drupi al Teatro Ambra

Aprile è iniziato ad Albenga con il “ciclone” Leonardo Pieraccioni vincitore del Premio Fionda di legno 2025 e si conclude con il concerto che Drupi dedica alla città e ai Fieui di caruggi.

DRUPI e la sua band al completo sabato 26 aprile alle ore 17 sul palco del Teatro Ambra offriranno al pubblico una cavalcata musicale con una serie di successi che hanno fatto la storia della musica. Drupi, sono parole sue, si è innamorato di Albenga, dopo la partecipazione a Ottobre De André 2023 e ogni volta che gli impegni glielo consentono fa una scappata da Pavia a trovare i suoi amici Fieui di caruggi, di cui si sente parte attiva. Ha scoperto la città vecchia, le spiagge, i negozi, apprezzati soprattutto da sua moglie Dorina, e le specialità gastronomiche.

"Da questo è nato il desiderio di omaggiare la città delle torri e della fionda con un concerto che si preannuncia davvero coinvolgente. Drupi è infatti un grande della musica. Quindici milioni di dischi venduti nel mondo, otto Festival di Sanremo, venti album, centinaia di tour in tutta Europa, Russia, America e Canada, 14 dischi d’oro in Italia e all’estero e tanti grandi successi che rimarranno indelebili nella storia della musica non solo Italiana. Una lunga carriera che continua ancora oggi più che mai" spiega Gino Rapa.

L’esordio ufficiale fu al festival di Sanremo del 1973 con “Vado via”, che si piazzò ultima, ma divenne subito un successo internazionale vendendo milioni di copie e procurando a Drupi inviti ovunque, anche alla BBC accanto a personaggi del calibro di Paul McCartney e Tom Jones. “Rimani” e “Piccola e fragile” lo fecero conoscere ed apprezzare al grande pubblico, con il brano “Due “ vinse poi il Festivalbar. Da allora sino a oggi il suo stile ricco di autentica passione e immediatamente riconoscibile, lo hanno reso un artista, un musicista, un cantante stimato e con un seguito che gli è rimasto fedele negli anni. Un pubblico che ancora canta con lui brani come “Sereno è”, “Piccola e fragile”, “Sambariò”, “Soli”, “Era bella davvero”, “Regalami un sorriso” e tutti i suoi più importanti successi. Dopo Albenga Drupi sarà in tournée in Austria, Polonia, Slovacchia.

E per questo saranno presenti al Teatro Ambra importanti produttori provenienti dai Paesi dell’Est europeo per concordare e organizzare nuove date e nuovi concerti per i mesi estivi. Gli organizzatori ricordano e sottolineano che il concerto è a scopo totalmente benefico.