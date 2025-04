Centro Studi Mediterranei: il 27 aprile a Savona un omaggio alla Brigata Ebraica

In occasione delle celebrazioni per la Liberazione d'Italia dal regime nazifascista, il Centro Studi Mediterranei presieduto dalla dottoressa Daniela Ravera, arriva a Savona per portare domani 27 aprile ore 18 in sala Nassiriya della Provincia di Savona un importante contributo di storia e di storia della libertà conquistata in Italia, grazie al copioso e doloroso sangue e sacrificio offerto per gli Italiani da coraggiosi uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo.

Conosceremo gli Alleati e in particolare i valorosi combattenti della Brigata Ebraica, arruolatisi volontariamente fra le fila delle forze alleate, e di cui troppo poco oggi si ricorda ed anzi, di cui troppo spesso oggi viene disconosciuto il ruolo proprio nella lotta per la Liberazione d'Italia, quando in realtà il contributo e il ruolo svolto dalla Brigata Ebraica fu importantissimo sia nelle battaglie, come quella cruenta per sfondare la linea Gotica, sia nella altrettanto dolorosa impresa di recuperare e portare in salvo i sopravvissuti alla Shoah. La Storia non può e non deve essere riscritta.