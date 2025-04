Giubileo degli Adolescenti, a Roma un centinaio di ragazzi dell'Azione Cattolica della Diocesi di Albenga-Imperia

Sveglia all’alba ieri per i giovani della diocesi di Albenga-Imperia: un centinaio, tra ragazzi e ragazze ed educatori, sono partiti alla volta di Roma per partecipare al Giubileo degli Adolescenti.

"Grazie all’organizzazione dell’Azione Cattolica diocesana, questi giovani — dai 13 ai 17 anni — hanno l’occasione di compiere un pellegrinaggio giubilare, che consente a ognuno di sperimentare la grande misericordia del Signore. Camminare insieme per le vie della Città Eterna ci aiuterà ancor di più a sentirci Chiesa" spiegano dall'Azione Cattolica della Diocesi di Albenga-Imperia.



"Ovviamente questo pellegrinaggio si svolgerà in giornate particolarmente significative per la Chiesa, durante il lutto per la scomparsa del Santo Padre Francesco. Parteciperemo, domenica alle 10:30, alla Santa Messa celebrata dal cardinale Parolin in piazza San Pietro; si tratta di una delle Messe dei “novendiali”, i tradizionali giorni di lutto che seguono i funerali dei Pontefici. Anche questa esperienza rappresenterà un momento di Chiesa che si stringe in preghiera per il pastore che ci ha lasciato. Un pellegrinaggio dunque ricco di iniziative, che aiuterà i ragazzi e tutti i partecipanti a sentirsi parte di una Chiesa non solo oltre le parrocchie e nella diocesi, ma, ancor di più, come comunità universale" concludono.