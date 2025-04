Pasa (Cgil Savona): "Ridiamo dignità al lavoro, 5 Sì ai referendum dell’8 e 9 giugno"

"La priorità è ridare valore al lavoro così come recita la nostra Costituzione. Votiamo 5 Sì ai referendum dell’8 e 9 giugno". Lo afferma Andrea Pasa, segretario generale della Cgil Savona.

"Quello del salario, insieme alla lotta alla precarietà, sono nodi cruciali che dovrebbero rappresentare delle urgenze da affrontare celermente, ma che finora le politiche e la conseguente legislazione sul lavoro non hanno affrontato, anzi hanno peggiorato – continua il segretario della Cgil savonese – Tra le priorità in provincia di Savona ci sono la qualità e la dignità del lavoro a partire dai giovani, dalle donne, dai più fragili e svantaggiati, che non ha una correlazione con l’aumento degli occupati: cresce e si incentiva il lavoro precario e di poche ore in particolare proprio per queste categorie; anche nel 2024 in provincia di Savona i nuovi contratti sono stati per il 92% precari e per il 47% part time e hanno interessato per lo più donne e giovani".