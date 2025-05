Sono in corso ricerche a San Fedele di Albenga per un uomo uscito di casa nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, per esplorare un sentiero e mai rientrato.

Il cellulare dell’uomo risulta spento. L’allarme è stato lanciato dopo alcune ore di assenza.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Albenga, volontari della Protezione Civile, il Soccorso Alpino e droni per sorvolare l'area.

Le operazioni di ricerca proseguono.