Alassio, un incontro per conoscere meglio la Cina

Mercoledì 30 aprile alle ore 17.00, l’Auditorium della biblioteca civica di Alassio ospiterà il ricercatore Marco Bonaglia sul tema“Rapporto sulla Cina”, che prende spunto dal suo volume Cina al centro. La Terra di Mezzo tra città, connessioni e futuro.L'incontro, promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio, è ad ingresso libero.

“Occuparsi di Cina oggi è oltremodo importante, per il crescente ruolo economico, finanziario, strategico, della Terra di Mezzo” sottolinea Marco Bonaglia”.

“Cosa sappiamo veramente di questo Paese ultra-millenario? La Cina non è una sola - dichiara il consigliere comunale con incarico agli Istituti Culturali di Alassio Mariacristina Boeri - ed è un Paese che cambia pelle molto rapidamente. Ho dunque chiesto al dottor Bonaglia la disponibilità ad un incontro pubblico perché è uno dei migliori conoscitori del mondo cinese e altresì nell’ottima posizione di illustrarci la situazione attuale, tanto quella futura”.

“Attraverso la cooperazione accademica – prosegue il consigliere Boeri - il ponte di collaborazione tra Sant’Anna e Chongqing University sta producendo risultati importanti per migliorare il dialogo tra Italia e Cina. È giunta l’ora di superare i falsi miti sulla Cina e di conoscerne meglio la realtà perché anche nella nostra città ne abbiamo quotidianamente segnali tangibili. L’incontro offrirà l’occasione per l’approfondimento di un tema così delicato che tanto si sta proiettando nel nostro futuro, tema che sempre più ci tocca da vicino nella vita di tutti i giorni. Confido in una partecipazione numerosa perché sarà un’occasione importante per guardare alla Cina in modo costruttivo e collaborativo”.