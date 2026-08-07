Peagna, quattro saggi e un romanzo nella cinquina finalista del Premio Anthia 2026

Sarà inaugurata sabato 29 agosto, alle ore 18.00, nella suggestiva cornice di Casa Girardenghi a Peagna, la 45ª edizione della “Rassegna dei Libri di Liguria”, consueta manifestazione culturale di fine estate promossa e organizzata dall’Associazione “Amici di Peagna”, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Ceriale.

Al centro della manifestazione la mostra dei nuovi volumi ad argomento ligure acquisiti nell’ultimo anno dalla biblioteca specializzata “Libri di Liguria - Prof. Francesco Gallea”, che, con il suo attuale patrimonio di oltre 15.000 titoli suddivisi in sezioni disciplinari o tematiche, si pone sempre più quale solido punto di riferimento per studiosi e appassionati della nostra regione in tutte le sue espressioni e peculiarità.

Selezionando tutte le nuove pubblicazioni (oltre 180), pervenute all’Associazione e alla biblioteca per omaggio diretto di autori ed editori o per acquisto, anche quest’anno è stata stabilita la cinquina dei finalisti – quattro saggi e un romanzo – entro cui sarà assegnato il Premio Anthia 2026.

Questi, in ordine alfabetico per autore o curatore, i titoli finalisti: Enrico Caviglia 1862-1945. Memoria, viaggi, cultura, a cura di Mario Berruti, Fabio Caffarena e Giovanni Murialdo (Finale Ligure, Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione Finalese, 2025), con contributi di più autori che restituiscono in modo esaustivo e illuminante la figura “mitica” del finalese Enrico Caviglia, vittorioso generale nella Grande Guerra, senatore, ministro e Maresciallo d’Italia, con la sua capacità di influenzare la cultura e l’arte italiana del Novecento;

Giorgio Casanova, Il Marchesato di Zuccarello. Dalla Val Neva alla Val Pennavaira, un viaggio tra millenni di storia ligure (Albenga, Edizioni del Delfino Moro, 2025), poderoso e capillare saggio di storia del territorio e delle sue caratteristiche e tradizioni, frutto di oltre trent’anni di studi, ricerche e progressivi approfondimenti dell’autore tra i materiali d’archivio;

Chiara Ferraris, La signora del Neroli (Milano, Piemme, 2025), avvincente romanzo di formazione incentrato sulle vicende personali e familiari di Emma, giovane e determinata raccoglitrice di fiori d’arancio amaro a Vallebona, nell’estremo Ponente ligure, molto attaccata alla propria terra e al proprio lavoro;

Federico Frasson, I Liguri e la guerra. Guerrieri, mercenari, ausiliari (IV-II secolo a.C.)(Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2025), corposa e ampiamente documentata monografia che discute e mette a sistema tutti gli aspetti militari, sociali, economici ed etnografici che hanno contraddistinto le antiche comunità e tribù liguri, fino al compimento del processo di romanizzazione;

e infine Rissêu. Pietre di mare e borghi di Liguria tra i Golfi Tigullio e Paradiso, a cura di Rosangela Mammola (Chiavari, HIROAndCO, 2025), che, con dovizia di immagini fotografiche e schede descrittive, conduce il lettore alla scoperta dei tipici mosaici acciottolati liguri che decorano i sagrati delle chiese nella vasta area tra Portofino e Moneglia.

Novità di quest’anno: ad accogliere i visitatori, assieme ai volontari dell’Associazione “Amici di Peagna”, saranno gli stessi autori e curatori dei volumi esposti, che potranno quindi offrire un resoconto diretto circa la genesi, le motivazioni e i contenuti della propria opera.

Allestita nei locali storici di Casa Girardenghi, alla fine della Via Centrale del borgo, secondo un criterio espositivo che riproduce fedelmente le sezioni della biblioteca (tra cui storia, arte e architettura, città e paesi, narrativa, poesia e dialetto), la mostra bibliografica sarà visitabile dal giorno dell’inaugurazione, sabato 29 agosto, fino a domenica 6 settembre, nei seguenti orari di apertura al pubblico: 29 agosto, dalle 18.00 alle 21.00; 30 e 31 agosto e 1, 2 e 3 settembre, dalle 17.00 alle 21.00; 4, 5 e 6 settembre, dalle 17.00 alle 23.00.

Non diversamente dalle passate edizioni, nelle tre sale della storica dimora di proprietà comunale, i nuovi libri in mostra saranno accompagnati dai “Quadri di Liguria” dell’Associazione artistica “Lo Schizzo” APS di Toirano.

Vanto dell’Associazione sarà la sala dedicata all’Albo d’oro del Premio Anthia, ovvero all’esposizione di tutti i volumi a cui gli “Amici di Peagna” hanno attribuito, dal 1983 a oggi, per qualità contenutistica e formale, l’importante riconoscimento di “Libro ligure dell’anno”: quest’anno a chiudere la prestigiosa serie – che comprende, tra gli altri, titoli di Orengo, Calvino, Biamonti, Conte, Lagorio e Maggiani – sarà il Premio Anthia 2025, il romanzo Portofino blues di Valerio Aiolli (Roma, Voland, 2025).

La proclamazione del volume vincitore avverrà nell’arco della serata del 3 settembre, che si svolgerà a partire dalle 21.00 presso il Teatro all’aperto “Carlo Vacca” (o, in caso di maltempo, all’interno della stessa Casa Girardenghi), dopo la presentazione di tutti e cinque i libri finalisti e un momento commemorativo in omaggio ad Antonio Licheri, storico presidente del Circolo degli Artisti di Albissola Marina, scomparso nel febbraio scorso e da sempre molto legato alla Rassegna e all’Associazione “Amici di Peagna”.

Come da tradizione, il Premio Anthia sarà rappresentato da un’opera in ceramica appositamente realizzata e gentilmente donata dagli Artisti del Circolo: per l’edizione 2026, il designato alla realizzazione dell’opera è l’artista visivo cubano, eclettico e pluripremiato, Jorge Felix Diaz Urquiza (Jotaf).

Per informazioni e curiosità sulla mostra bibliografica, sulla Biblioteca “Libri di Liguria - Prof. Francesco Gallea” (accessibile e visitabile ogni giorno, previo appuntamento, nella sua sede di Via Centrale 9) e sulle serate culturali che animeranno la 45ª “Rassegna dei Libri di Liguria”, è possibile contattare il numero 3404636922 (anche in WhatsApp) o scrivere all’indirizzo biblioteca@amicidipeagna.it.