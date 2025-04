Elette le Stelle nello Sport 2025: "oro" per Pinamonti, Armaleo, Rebagliati, Repetto, Paris, Gransasso e l’Auxilium

Oltre centotrentamila voti in due mesi. Una vera e propria maratona con una partecipazione del pubblico ligure ancora una volta straordinaria per l’elezione delle Stelle nello Sport 2025. Medaglie d'oro per Andrea Pinamonti (Genoa), Filippo Armaleo (SSD Pompilio/Fiamme Azzurre), Chiara Rebagliati (Arcieri Torre Vecchia/Fiamme Oro), Filippo Repetto (CUS Genova Rugby), Rachele Paris (Marassi Judo), Caterina Gransasso (Semplicemente Danza) e la PGS Auxilium Genova. Ma tutti i podi 2025 sono davvero straordinari . Ben diciannove le discipline sportive rappresentate con tanti protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi e talenti che lasceranno in segno nello sport ligure e nazionale dei prossimi anni.

Rossoblucerchiato dell’Anno: Andrea Pinamonti, forte del grande apprezzamento registrato presso la tifoseria genoana (2662 preferenze) in virtù delle importantissime reti segnate in campionato, succede a Gudmundsson nell’albo d’oro del Trofeo Eco Eridania Il podio è completato da Fabio De Paoli (Sampdoria – 1027) e Morten Frendrup (Genoa – 764).

Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport e Genova ospita gli Europei di Scherma, trionfo dello spadista Filippo Armaleo tra i BIG. Nel Trofeo BPER Banca affermazione del campione europeo Under 23 con 2114 voti. Armaleo può festeggiare insieme a Lorenzo Mark Finn (1745 voti), campione mondiale Junior di ciclismo su strada, ed Enrico Zappavigna (1446 voti), pallavolista del CUS Genova e della Nazionale Sport Silenziosi.

In campo femminile, nel Trofeo Montallegro, ennesima freccia vincente scoccata dalla savonese Chiara Rebagliati (2491 voti). Nel segno di Parigi 2024 anche il secondo gradino del podio con la quattrocentista Ilaria Elvira Accame (2015 voti) mentre Silvia Tripi, colonna Elpis Genova e vicecampionessa mondiale Beach Sprint, è terza con 1859 preferenze.

Rugby, hockey e pallanuoto nel Trofeo Cambiaso Risso. A imporsi, tra gli Junior, è Filippo Repetto (2405 voti) del CUS Genova, convocato ai raduni federali Under 16, davanti a Riccardo Piccini (1900 voti), pluricampione italiano giovanile stabilmente in prima squadra Genova Hockey, e Daniele Gardella (1709 voti), promessa già mantenuta della Pro Recco da tempo protagonista in prima squadra.

Rachele Paris, judoka medagliata nel circuito internazionale Junior e Cadetti, conquista il successo nel Trofeo PSA con 2569 voti. Secondo posto per Rachele Bianchi (2329 voti), campionessa europea di pattinaggio artistico con il Pattino Club La Spezia, davanti alla sciatrice Gea Zaquini, plurimedagliata al Criterium Interappenninico con 2239 voti.

Il grandissimo equilibrio tra i Green, nel Trofeo Fondazione Carige, sfocia nella vittoria di Caterina Gransasso, giovanissimo talento paralimpico di Semplicemente Danza, con 2647 voti. Sul podio il pallavolista Lorenzo Fazio della Colombo (2320 voti) e, terzi a pari merito a quota 1895 voti, il velista campione europeo Edoardo Bastini (Club Nautico San Bart) e la amazzone Carola Pedemonte (Horse Club Rapallo).

La società più votata, nel Trofeo Novelli 1934, è la PGS Auxilium Genova (2746 voti). La società del Presidente Angelo Serra sarà premiata insieme al Rapallo Nuoto (2049 voti) e alla Ginnastica Riviera dei Fiori (1632).

Sportive e sportivi scelti dal pubblico saranno premiati Giovedì 15 maggio in occasione del 26° Gala delle Stelle a partire dalle 20:30 presso la Sala Grecale dei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova. Prenotazione obbligatoria per partecipare alla serata: scrivete alla mail info@stellenellosport.com .

La Notte degli Oscar dello Sport Ligure festeggia la 26° edizione nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. La serata sarà come sempre dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS. La partecipazione alla Cerimonia è gratuita e, nel foyer della Sala Grecale, i volontari della Gigi Ghirotti guidati dal Prof. Henriquet raccoglieranno offerte e doneranno agli ospiti un dolce cadeau Panarello.