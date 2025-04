"Uniti per un lavoro sicuro", la sicurezza sul lavoro torna al centro delle iniziative del 1° maggio

Anche quest’anno si svolgeranno le consuete celebrazioni del 1° Maggio nelle piazze di Savona e Albenga, organizzate dalle strutture locali di Cgil, Cisl e Uil.

"In un contesto nazionale e internazionale particolarmente complicato, e a fronte degli impietosi dati inerenti agli infortuni e alle morti sul lavoro, il tema della salute e sicurezza torna prepotentemente al centro dei comizi che si terranno nelle diverse piazze italiane nella giornata della Festa dei Lavoratori – spiegano i sindacati –. Anche dalla provincia di Savona, oltre a un’analisi del fenomeno e alla doverosa denuncia, saranno riproposte le richieste e le proposte elaborate unitariamente dal sindacato confederale per combattere quella che è diventata una vera e propria piaga sociale".

A Savona il concentramento è previsto alle ore 10.00 in Piazza Sisto IV, e il comizio unitario, affidato alla Cisl, sarà tenuto dal segretario della Fim Cisl Liguria, Simone Mara, a cui seguirà il corteo per le vie cittadine. Ad Albenga il concentramento è previsto alle ore 10.00 in Piazza del Popolo, e il comizio unitario, affidato alla Uil, sarà tenuto dal responsabile territoriale della Uil Liguria, Roberto Fallara, a cui seguirà il corteo per le vie cittadine.

Cgil, Cisl e Uil invitano le lavoratrici, i lavoratori, i giovani, i pensionati, i disoccupati e tutta la cittadinanza a partecipare numerosi alle iniziative, con la consueta compostezza che ha caratterizzato gli eventi negli scorsi anni: "In un contesto molto difficile come quello attuale, una partecipazione attiva del mondo del lavoro può contribuire a raggiungere importanti risultati: W il 1° Maggio!".