Nutella sceglie Riomaggiore per il "buongiorno" dalla Liguria

Nutella torna a raccontare l’Italia con una nuova iniziativa che unisce gusto e bellezza paesaggistica. Si chiama “Nutella Buongiorno” la nuova limited edition, che invita a riscoprire l’incanto dei paesaggi italiani illuminati dalla luce dell’alba. Un progetto che trasforma la colazione in un’esperienza di meraviglia, celebrando ogni giorno l’ordinario che si fa straordinario. Per la Liguria c’è Riomaggiore, il bellissimo borgo delle Cinque Terre, incastonato nella Riviera spezzina.

Realizzata in collaborazione con l’Agenzia Nazionale del Turismo, “Nutella Buongiorno” nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale e culturale del nostro Paese. Dai borghi silenziosi alle cime innevate, dalle isole alle città d’arte, ogni vasetto diventa una finestra su un luogo italiano visto nel suo momento più magico: l’alba. Luoghi iconici e scorci meno noti vengono esaltati in una luce sospesa, rendendoli protagonisti di una collezione che invita a vivere la colazione come un vero viaggio.

La limited edition si compone di 21 vasetti. Ogni confezione è decorata con immagini che rappresentano scenari famosi o angoli inaspettati, catturati nel primo chiarore del giorno. Il design è pensato per evocare le emozioni dell’alba, mentre sul retro di ogni vasetto un QR code permette di accedere ad una landing page dedicata, con approfondimenti e curiosità sui luoghi rappresentati.

A completare l’esperienza, ogni confezione di Nutella suggerisce l’abbinamento perfetto con un pane tipico regionale, per esaltare il piacere della colazione e celebrare un buongiorno tutto italiano.

I luoghi rappresentati dai vasetti sono: Abruzzo, Costa dei Trabocchi; Alto Adige, Alpe di Siusi; Basilicata, Castelmezzano; Calabria, Capo Colonna; Campania, Castello Aragonese d’Ischia; Emilia-Romagna, Lido di Spina; Friuli Venezia Giulia, Lago Inferiore di Fusine; Lazio, Tempio di Giove Anxur di Terracina; Liguria, Riomaggiore; Lombardia, Varenna; Marche, Urbino; Molise, Termoli; Piemonte, Risaie di Novara; Puglia, Punta Palascìa; Sardegna, Tavolara; Sicilia, Ragusa; Toscana, San Gusmè; Trentino, Lago San Pellegrino; Umbria, Piani di Castelluccio; Valle d’Aosta, Parco Nazionale Gran Paradiso; Veneto, Cinque Torri. Una celebrazione autentica del Made in Italy, che parte dalla colazione e arriva al cuore.