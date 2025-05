Maggio, a Savona la preghiera mariana con la Confraternita Sant'Ambrogio

Nei venerdì 9, 16, 23 e 30 maggio alle ore 20:45 presso l'Oratorio Sant'Ambrogio in Legino la locale confraternita proporrà la preghiera mariana, iniziativa religiosa che si ripete ogni anno dal 2004. "È un modo semplice di pregare Maria tutti insieme nel suo mese - spiega il sodalizio - Dedicare mezz'ora alla settimana per la preghiera comunitaria è un piccolo sacrificio che richiediamo ma che deve significare la nostra fedeltà a Cristo e alla Sua Madre".

I riti comprenderanno la recita del rosario e la compieta, l'ultima preghiera della giornata. Sabato 31 maggio la confraternita chiuderà il mese mariano: alle ore 20:30 dalla località Buggi partirà la processione verso la Chiesa Madonna del Monte, ubicata sulla collina alle spalle del casello autostradale e di proprietà del sodalizio.

Nel santuario alle 21 sarà celebrata la messa. In caso di pioggia non si terrà la processione ma solo la funzione religiosa in chiesa.