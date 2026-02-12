Cantieri autostradali, verso lo stop nei ponti primaverili e a Pasqua

“Da diversi anni non vedevamo una programmazione di alleggerimento così significativa per i ponti primaverili e le festività pasquali, con la nostra rete autostradale sostanzialmente libera da cantieri, soprattutto lungo le riviere da ponente a levante, sia nelle tratte Aspi che in quelle di Concessioni del Tirreno. Quello delineato oggi è dunque un quadro molto positivo, frutto di un grande lavoro tecnico e del confronto serrato di questi anni con tutti i soggetti coinvolti, con la guida del ministero che ha avuto come obiettivo principale quello di contemperare le istanze del territorio con l’esigenza imprescindibile, imposta dalle norme vigenti, di adeguamento della rete”.

Così l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone al termine della riunione odierna del tavolo tecnico convocato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i concessionari autostradali, Anci Liguria e Anas.

“Anche per il Festival di Sanremo – prosegue Giampedrone – Autofiori garantirà piena viabilità tra Savona e Arma di Taggia, fatta eccezione per i due scambi di carreggiata inamovibili tra Savona e Spotorno (adeguamento galleria Fornaci), e tra Finale Ligure e Pietra ligure (adeguamento galleria Montegrosso) che si concluderanno definitivamente entro il 1 aprile, quando su tutte le tratte assisteremo ad un ulteriore progressivo alleggerimento delle lavorazioni che ci accompagnerà fino all’estate”.

Per quanto riguarda il nodo di Busalla, sulla A7 Genova – Milano, “la concessionaria Aspi ha avanzato una proposta – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture – che consentirebbe di anticipare addirittura di un anno il completamento dei lavori: la valuteremo nel dettaglio con gli enti locali interessati al tavolo specifico che convocheremo nelle prossime ore, anche rispetto alle richieste avanzate dal territorio. Verranno comunque sempre garantite due corsie per senso di marcia sulla A26 fino a giugno, quando inizierà una serie di smontaggi significativi per traguardare la restituzione della viabilità sulle tre corsie autostradali, un traguardo che fino a pochi anni fa sembrava molto difficile da raggiungere e che invece oggi è vicino”.

Sulla A12 inoltre “entro fine mese saranno completati i lavori sul casello di Ceparana che diventerà definitivo con la possibilità di transito sulle rampe con tutti i sistemi di pagamento. Qui la prossima settimana faremo un sopralluogo anche con il presidente Bucci e tutti gli enti coinvolti in vista di questo importante appuntamento. Il mese successivo, entro fine marzo, si concluderà anche l’intervento sull’interconnessione A12-A15 che ha visto un investimento da 40 milioni di euro sul territorio, per garantire un miglioramento significativo della viabilità con un salto di qualità trentennale per tutto lo spezzino”.



DETTAGLIO ASPI

Sulla rete autostradale ligure gestita da Autostrade per l’Italia proseguono gli interventi di manutenzione e ammodernamento, con un cronoprogramma che punta a liberare progressivamente le tratte più trafficate in vista delle festività primaverili. In particolare, dal 1° aprile sia la A10 sia la A12 saranno completamente libere da cantieri, mentre sulla A26 continueranno a rimanere disponibili due corsie per senso di marcia.

A12 - Sono attivi due cantieri: in corrispondenza dello svincolo di Chiavari è in corso la riqualifica delle barriere di sicurezza, con chiusura fino al 5 marzo della rampa in uscita per color oche provengono da Livorno.

Inoltre, tra Sestri Levante e Lavagna, è stata installata una deviazione a una corsia per consentire l’adeguamento degli impianti della galleria Santa Giulia: i lavori si concluderanno il 1° aprile, prima del fine settimana di Pasqua.

A10 - È prevista un’unica riduzione di carreggiata a una corsia tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, per l’ammodernamento dei giunti del viadotto Sanda e che sarà installata esclusivamente nei periodi 3-5 marzo e 10-13 marzo, con esclusione dei fine settimana e dei lunedì per ridurre gli impatti sulla fluidità del traffico.

A26 - È attualmente in essere una deviazione a bretella tra l’allacciamento A10/A26 e Masone, che garantisce due corsie per senso di marcia. A partire dal 16 febbraio le deviazioni tra l’allacciamento A10/A26 e Predosa Bettole aumenteranno progressivamente fino a un massimo di quattro, per poi ridursi nuovamente a due da maggio fino alla fine di giugno.

A7 - Sono attive due cantierizzazioni: tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per l’assessment della galleria Montereale, con conclusione prevista il 30 settembre, e tra Bolzaneto e Busalla per l’assessment della galleria Giovi Nord. Durante il tavolo odierno Aspi ha proposto una rimodulazione del cantiere che sarà sottoposta a un tavolo dedicato al nodo di Busalla.



DETTAGLIO CDT

Sulle tratte A10 Savona - Ventimiglia e A12 Sestri Levante - Livorno, Concessioni del Tirreno, al fine di agevolare gli spostamenti durante il periodo di esodo pasquale, rimuoverà tutti i cantieri programmati che comportano strettoie a una sola corsia dalle ore 14:00 di mercoledì 1° aprile fino alle ore 12:00 di martedì 7 aprile.

Sulla A12 Sestri Levante – Livorno, a fine mese sarà riaperto al traffico il casello di Ceparana, per i veicoli provenienti da Livorno, potenziato per l’utilizzo di tutti i sistemi di pagamento. Sempre sull’A12, entro il 27 marzo termineranno definitivamente tutti i lavori sulla piattaforma autostradale relativi al potenziamento dell’interconnessione A12/A15 di Spezia.

In riferimento alla A6 Torino – Savona, Autostrada dei Fiori riconfigurerà tutti i cantieri inamovibili dalle ore 14:00 di mercoledì 1° aprile sino alle ore 24.00 di martedì 7 aprile nonché in tutti i successivi fine settimana e ponti primaverili estivi, al fine di assicurare due correnti veicolari nella direzione di traffico prevalente.