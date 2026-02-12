 / Attualità

Attualità | 12 febbraio 2026, 14:50

Florovivaismo, prove di rilancio: ad Albenga il confronto con Governo e Regione sul futuro di un settore da 2,5 miliardi

Venerdì 13 febbraio dalle 15 all’Auditorium San Carlo. Presenti anche il senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario con delega al Florovivaismo, e l’assessore all’Agricoltura della Regione Alessandro Piana

L’Auditorium San Carlo di Albenga

L’Auditorium San Carlo di Albenga

Alla ricerca di un cambio di passo anche in Liguria. Domani, venerdì 13 febbraio dalle ore 15 all’Auditorium San Carlo di Albenga, anche il senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario con delega al Florovivaismo, e l’assessore all’Agricoltura della Regione Alessandro Piana al confronto a livello locale e nazionale sul florovivaismo promosso da Cia Liguria e Associazione Florovivaisti Italiani. 

Un settore di grande rilevanza, che rappresenta uno dei pilastri dell’agricoltura italiana con un valore alla produzione che supera i 2,5 miliardi di euro, con 100.000 addetti e circa 27000 aziende. 

Interverranno

Riccardo Tomatis - Sindaco di Albenga

Enrico Lupi - Presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria

Sen. Patrizio La Pietra - Sottosegretario con delega al Florovivaismo

Cristiano Fini - Presidente nazionale Cia Agricoltori Italiani

Alessandro Piana - Assessore all’Agricoltura Regione Liguria

Aldo Alberto – Presidente Associazione Florovivaisti Italiani

Michael Bank - Direttore Langard Italia

Stefano Roggerone - Presidente Cia Liguria

Sandro Gagliolo - Presidente Cia Savona

Maria Gramaglia

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium