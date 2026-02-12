Florovivaismo, prove di rilancio: ad Albenga il confronto con Governo e Regione sul futuro di un settore da 2,5 miliardi

Alla ricerca di un cambio di passo anche in Liguria. Domani, venerdì 13 febbraio dalle ore 15 all’Auditorium San Carlo di Albenga, anche il senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario con delega al Florovivaismo, e l’assessore all’Agricoltura della Regione Alessandro Piana al confronto a livello locale e nazionale sul florovivaismo promosso da Cia Liguria e Associazione Florovivaisti Italiani.