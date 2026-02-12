Florovivaismo, prove di rilancio: ad Albenga il confronto con Governo e Regione sul futuro di un settore da 2,5 miliardi

Alla ricerca di un cambio di passo anche in Liguria. Domani, venerdì 13 febbraio dalle ore 15 all’Auditorium San Carlo di Albenga, anche il senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario con delega al Florovivaismo, e l’assessore all’Agricoltura della Regione Alessandro Piana al confronto a livello locale e nazionale sul florovivaismo promosso da Cia Liguria e Associazione Florovivaisti Italiani.
Un settore di grande rilevanza, che rappresenta uno dei pilastri dell’agricoltura italiana con un valore alla produzione che supera i 2,5 miliardi di euro, con 100.000 addetti e circa 27000 aziende.
Interverranno
Riccardo Tomatis - Sindaco di Albenga
Enrico Lupi - Presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria
Sen. Patrizio La Pietra - Sottosegretario con delega al Florovivaismo
Cristiano Fini - Presidente nazionale Cia Agricoltori Italiani
Alessandro Piana - Assessore all’Agricoltura Regione Liguria
Aldo Alberto – Presidente Associazione Florovivaisti Italiani
Michael Bank - Direttore Langard Italia
Stefano Roggerone - Presidente Cia Liguria
Sandro Gagliolo - Presidente Cia Savona