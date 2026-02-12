“Vite – Storie di Felicità”, il liceo “Chiabrera Martini” investe sul benessere degli studenti

Conferma ancora una volta la propria attenzione alla formazione continua degli studenti il liceo “Chiabrera Martini”. E lo fa attraverso la partecipazione degli studenti del biennio all’evento formativo che arriva a Savona in prima nazionale dal titolo “Vite – Storie di Felicità”, ospitato presso il teatro Chiabrera venerdì 13 febbraio, alle ore 10.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione della Felicità e da Generali, con il patrocinio del Comune di Savona, rappresenta un momento di alto valore educativo e culturale, offrendo agli studenti delle classi prime e seconde un’occasione concreta di riflessione sui temi del benessere personale, emotivo e relazionale, oggi più che mai centrali nel percorso di crescita delle nuove generazioni.

“La scelta di aderire ad un evento di questo livello non è casuale, ma si inserisce in una visione pedagogica chiara e coerente, fortemente sostenuta dalla Dirigente Scolastica, professoressa Cosimina Bencardino che, da tempo, promuove una scuola attenta non solo agli apprendimenti disciplinari, ma anche alla qualità della vita scolastica, alla consapevolezza di sé e allo sviluppo di competenze emotive e sociali - spiegano dall’istituto - Una scuola che educa alla felicità possibile, al rispetto, all’ascolto, alla legalità ed

alla costruzione di relazioni sane e positive”.

Durante l’evento, gli studenti saranno coinvolti in un percorso narrativo e testimoniale capace di parlare il loro linguaggio, stimolando domande, emozioni e riflessioni autentiche. Le storie condivise offrono spunti concreti per interrogarsi sul significato della felicità, sulle difficoltà che attraversano la vita quotidiana e sulle risorse interiori e collettive che permettono di affrontarle.

“La partecipazione attiva di alunni adolescenti ad un contesto teatrale di rilievo cittadino - continua la nota dell’istituto - ha inoltre lo scopo di promuovere il legame tra scuola e territorio valorizzando il ruolo del Liceo Chiabrera Martini come istituzione culturale viva, aperta al dialogo con istituzioni, enti, fondazioni e realtà impegnate nel sociale. Un segnale forte di una scuola che esce dalle aule per incontrare il mondo, senza rinunciare al rigore educativo”.

“L’attenzione ai temi del benessere, sostenuta dalla Dirigente e condivisa dal corpo docente, si traduce così in esperienze formative di qualità, capaci di lasciare un segno duraturo nel percorso degli studenti e offrire strumenti sempre all'avanguardia per contrastare la dispersione scolastica. Iniziative come “Vite – Storie di Felicità” non sono eventi isolati, ma tasselli di un progetto educativo più ampio che il Liceo Chiabrera Martini persegue negli anni, che riconosce negli studenti non solo discenti, ma persone in crescita, portatrici di emozioni, fragilità e potenzialità”.

“Il Liceo Chiabrera Martini si conferma quindi come una comunità educante attenta al presente e orientata al futuro in cui il sapere antico cammina insieme alle nuove tecnologie con un focus importante rivolto al benessere. Un percorso stimolante che diventa davvero uno strumento di crescita umana e civile” conclude la nota.