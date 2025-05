Finale, mezzo pesante incastrato nel bypass di Capo San Donato: intervento della Polizia locale per liberare la circolazione (FOTO)

A poco più di ventiquattr'ore dalla riapertura della via Aurelia a Finale Ligure, all'altezza di Capo San Donato, primo caso di criticità alla viabilità nel bypass a corsia unica realizzato per consentire la ripresa della circolazione in statale.

Ancora una volta è il binomio mezzi pesanti-cartellonistica a essere protagonista, come spesso capita nel Finalese. Nonostante il cartello con divieto di transito posto all'altezza della rotonda del Castelletto, un camion proveniente da Ponente e diretto verso Varigotti ha proceduto ugualmente finendo per non riuscire a eseguire la curvatura della deviazione lato mare all'altezza del porto.

L'autista del mezzo (di provenienza estera, ndr) si è fortunatamente fermato prima di rimanere incastrato nei "legoblock" che delimitano l'area, bloccando temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni.

E' stato necessario l'intervento della Polizia Locale per guidare l'autista nelle manovre di retromarcia per farlo quindi accostare a bordo strada e sbloccare il transito degli altri veicoli. Dopodiché, sono state avviate le operazioni per condurlo in retromarcia alla rotonda in modo da tornare in autostrada, unica via ancora aperta tra Finale e Spotorno per quella categoria di mezzi.