"I mastelli creano disagio agli anziani e a chi lavora su turni"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Oltre alle problematiche già espresse dagli altri cittadini, vorrei esporre ulteriori considerazioni. Mia nonna ha più di 80 anni e vive da sola, ma mi ha già espresso che avrà difficoltà coi mastelli, perché per lei sono pesanti da portare fuori e dentro casa".

"Essendo, appunto, che i mastelli sono da portare fuori casa e da riprendere, per chi fa i turni di lavoro è un disagio: non può stare dietro a queste tempistiche. Tutti quei mastelli in mezzo alla strada renderanno difficoltoso il passaggio sul marciapiede (pensiamo soprattutto alle persone con disabilità) e attireranno ulteriori cinghiali e gabbiani per le vie".

"Infine, a livello turistico, avere delle vie colme di mastelli non giova".