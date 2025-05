"Il kit per il porta a porta è una cosa senza senso"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera sul porta a porta arrivata alla nostra redazione:

"Premetto che non risiedo a Savona, ma ci vengo per vacanze e raramente durante l’anno. Il condominio in cui abito consta di ben 32 unità immobiliari. Mi sono recato al centro distribuzione venerdì 23 maggio".

"Mi è stato offerto il kit per unità singole… prendere o lasciare. Ovviamente, ho rifiutato di ritirare tutta quella roba, che non ha senso! Oltretutto, ero anche a piedi e dovevo farmi ben 2,5 km di strada…!".

Eforo Di Pierro