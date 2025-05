Murialdo, il Comune attiva un servizio gratuito di assistenza per il calcolo dell’IMU

Si avvicina la scadenza per il pagamento dell’acconto IMU 2025, da effettuare entro il 16 giugno. Per agevolare i contribuenti, il Comune di Murialdo attiverà un servizio gratuito di assistenza al calcolo dell’imposta. Il servizio sarà disponibile presso gli uffici comunali e sarà rivolto a tutti coloro che desiderano ricevere supporto per determinare correttamente l’importo dovuto.

Lo sportello sarà attivo venerdì 6 giugno dalle 16:00 alle 18:00, sabato 7 giugno dalle 9:30 alle 11:00, venerdì 13 giugno dalle 16:00 alle 18:00 e sabato 14 giugno dalle 9:30 alle 11:00. Per usufruire del servizio, sarà necessario recarsi presso gli uffici comunali negli orari indicati, muniti della documentazione necessaria per il calcolo dell’imposta.

Un’opportunità concreta per facilitare l’adempimento fiscale e assicurare precisione nei versamenti.