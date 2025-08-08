Finale, incidente al semaforo di Capo San Donato sull'Aurelia; ferita una persona a bordo di uno scooter

Intervento dei soccorritori e code lungo l'Aurelia nel tratto direzione Levante, a Finale Ligure, per un incidente avvenuto poco prima delle 14 all'ingresso della galleria di Capo San Donato, dove si trova il semaforo in corrispondenza del cantiere per la frana.

Secondo quanto riferito, l'impatto sarebbe avvenuto tra uno scooter ed un'automobile. Probabilmente a causa di un problema tecnico, il mezzo a due ruote sarebbe rimasto bloccato e l'auto, nel tentativo di superarlo, l'avrebbe colpito.

La persona a bordo dello scooter è così stata scaraventata a terra, facendo partire immediatamente la chiamata al 112. Un terzo mezzo, sempre a due ruote, sarebbe stato coinvolto nella caduta.

Sul posto sono così giunte la Croce Bianca di Finalmarina e quella di Spotorno per prestare le prime cure del caso allo scooterista colpito prima di stabilizzarlo e trasportarlo al pronto soccorso del Santa Corona in codice giallo, con alcuni traumi. Vi sarebbe quindi stato anche un secondo ferito, ma più lieve.

Presente anche la Polizia locale finalese, per i rilievi del caso e per gestire la delicata situazione traffico, con code formatesi in direzione di Varigotti.