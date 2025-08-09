Finale, ko una pompa dell'acquedotto: autobotti in azione per Gorra, Olle, Perti e Cà del Moro

E' andato a buon fine l'intervento effettuato dal Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese nella scorsa notte (tra l’8 e il 9 agosto, ndr) a Finale Ligure, ma due nuovi guasti hanno portato nella giornata odierna, e presumibilmente per parte dell'intero fine settimana, a disservizi alla rete idrica finalese.

Il Comune ha infatti reso noto come si siano verificati, nelle scorse ore, nuovi guasti che hanno messo in difficoltà sempre le zone di Perti Alta, Cà del Moro, Gorra e Olle. Segnatamente la rottura della pompa in zona San Sebastiano, a Perti, e la rottura di un tratto di tubatura in località Valgelata.

"Per tale motivo - spiegano dall'Amministrazione nella loro nota -, nelle giornate di oggi e domani, sabato 9 e domenica 10 agosto 2025, si registreranno interruzioni e disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile nelle aree già citate. Il personale tecnico del Consorzio ha provveduto a ridurre la rottura alla tubatura in zona Valgelata, consentendo alle utenze interessate un ritorno graduale alle normali condizioni di fornitura".

Sul posto è stata attivata la Protezione Civile, che sta intervenendo con autobotti per ridurre i disagi alla popolazione.

"Si raccomanda di far bollire l’acqua prima di utilizzarla per cucinare e di evitare sprechi fino al ripristino completo del servizio" concludono.