Finale, rottura di un tubo dell'acquedotto: nella notte la riparazione, riguarderà Perti Alta, Cà del Moro, Gorra e Olle

A seguito della rottura di una tubazione che ha reso necessario un intervento urgente da parte del Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese, il Comune di Finale Ligure ha voluto informare la cittadinanza che nella notte odierna (tra l'8 e il 9 agosto, ndr) lo stesso gestore della rete idrica effettuerà le riparazioni richieste.

Pertanto in orario notturno, a partire dalle ore 23:00 e per una durata complessiva di circa due ore, diversi e diffusi disservizi potranno verificarsi nella zona di Perti Alta (in particolare via Don Mario Scarrone), Cà del Moro, Gorra e Olle. In queste ultime due frazioni gli interventi saranno eseguiti a vasche piene, per cui i disagi si prevedono contenuti.