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Al Direttore | 30 aprile 2026, 10:32

Altare, l’unico distributore di carburante spesso fuori servizio: "Disagi e nessuna risposta dall’azienda"

Lettera firmata

Altare, l’unico distributore di carburante spesso fuori servizio: &quot;Disagi e nessuna risposta dall’azienda&quot;

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Ad Altare esiste un unico distributore di carburante. Tale esercizio, gestito da Europam, versa da mesi in uno stato di abbandono pressoché totale: le pompe risultano frequentemente fuori servizio, il carburante — sia benzina che gasolio — non è disponibile con regolarità, il bancomat è spesso non funzionante e le macchinette self-service sono sistematicamente guaste". 

"Nei giorni scorsi la situazione ha raggiunto un punto critico: il distributore è rimasto completamente chiuso e privo di carburante, senza che fosse affisso alcun avviso o cartello informativo per gli utenti. I cittadini si trovano così costretti a percorrere diversi chilometri per rifornirsi, con evidenti disagi per anziani, lavoratori e chiunque dipenda da quel servizio". 

"Tempo fa ho provveduto a inviare una mail formale alla società Europam per segnalare questi disservizi, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Di fronte a questo silenzio, ritengo doveroso portare la questione all'attenzione dell'opinione pubblica". 

Salvatore Folmi 

Lettera firmata

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