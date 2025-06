Lite tra giovani nella serata di ieri ad Albenga, in via Michelangelo: due persone sono state trasportate all’ospedale Santa Corona in codice giallo.

L’alterco, probabilmente scaturito a seguito dell’abuso di alcol, è avvenuto intorno alle 19. Poco dopo è stato lanciato l’allarme al 118 per due ragazzi feriti da cocci di bottiglia.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e i Carabinieri per ricostruire l’accaduto.