Alassio, Lina Siri spegne 100 candeline

Domenica 1° giugno il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha omaggiato la signora Lina Siri con una pergamena ufficiale del Comune in occasione dei festeggiamenti per il suo centesimo compleanno.

“Alla Signora Lina Siri – si legge nella pergamena – in questo giorno così speciale giungano gli auguri più cari da parte mia e dell'Amministrazione Comunale tutta per l'inestimabile traguardo dei Suoi 100 anni. Con riconoscenza e ammirazione per il patrimonio di valori e di esperienze che la Sua lunga vita rappresenta per la Sua famiglia, per le persone a Lei vicine e per l'intera comunità di Alassio".

Figlia di genitori originari di Nasino, la signora Siri è da sempre residente nel centro di Alassio. Nella sua vita si è dedicata con amore alla casa e alla famiglia, e ha raggiunto la veneranda età di 100 anni in perfetta salute.