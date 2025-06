Varazze piange la scomparsa di Giuseppe "Pino"Parodi

Varazze in lutto per la morte di Giuseppe Parodi.

Conosciuto da tutti come Pino, era un comandante di yacht.

La sua morte improvvisa all'età di 60 anni ha sconvolto la famiglia, la comunità varazzina e le tante persone che avevano avuto il piacere di conoscerlo.

Sui social sotto il post della sorella Raffaella non stanno mancando i messaggi di cordoglio e di ricordo. "Ti vogliamo ricordare così" ha scritto.

Oggi verrà svolto l'autopsia sul corpo visto che l'uomo è stato trovato senza vita in bagno. Non dovrebbero esserci dubbi in merito al decesso causato da un incidente domestico.