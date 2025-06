Loano: sulla cima del Monte Carmo torna la "Festa del Fiore" con tendata notturna, due concerti in vetta e pasta party

Come da tradizione, torna anche quest'anno la “Festa del Fiore” alla cima del Carmo organizzata dall'associazione “Amici del Carmo” con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La festa, giunta alla 58^ edizione, si svilupperà su due giorni, sabato 7 e domenica 8 giugno, e vedrà la vetta del monte più alto della provincia di Savona trasformarsi in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto (e con una vista spettacolare) per due concerti musicali: uno di folk acustico e l'altro corale.

Si comincia sabato 7 giugno alle 16.30 con il concerto folk dei “Ginez e il bulbo della ventola”, che saranno protagonisti di un'esibizione completamente “unplugged”. A seguire, cena condivisa (ogni partecipante potrà portare una pietanza da condividere con gli altri) e possibilità di dormire fuori dalla baita o soggiornare nella veranda adiacente (posti limitati). Allo scoccare della mezzanotte, alla croce si potrà gustare un “Caffè della buonanotte” e godersi la splendida vista notturna della riviera e dell'entroterra.

Domenica 8 giugno il programma prevede in mattinata il ritrovo in vetta; alle 11 messa in baita accompagnata dal “Coro Loderò” di Albenga che eseguirà alcune arie liturgiche. A seguire il tradizionale “pasta party”.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini di Loano e Cai Loano. Per informazioni ed aggiornamenti in caso di maltempo è possibile contattare gli “Amici del Carmo” al numero 380.34.64.599, visitare il sito www.amicidelcarmo.it o la pagine Facebook dell'associazione.

Durante la “Festa del Fiore” di quest'anno verranno raccolti fondi per finanziare i lavori di aggiornamento e adeguamento della baita, al fine di offrire a tutti gli ospiti un'accoglienza sempre migliore e un'esperienza e una permanenza sulla cima del Monte Carmo di Loano ancora più completa.

Gli “Amici del Carmo” sono un'associazione no profit che si prefigge l’obiettivo di far rivivere le tradizioni tipiche del monte, conservare la baita-rifugio che si trova sulla sommità del monte e preservare e valorizzare l’ambiente naturale circostante. Promuove i valori di fratellanza, aiuto reciproco e rispetto dell’ambiente che la frequentazione della montagna insegna e il concetto di godere delle meraviglie della natura, preservando e migliorando quando possibile l’ambiente che ci circonda restando sempre in un contesto di serena convivialità ed amicizia.