Anche l’Unione Regionale Cuochi Liguria a Rimini per i Campionati Italiani di Cucina 2026

La Liguria è pronta a scendere in campo per la più importante competizione europea del settore.

Dal 15 al 17 febbraio, la fiera di Rimini ospita i Campionati Italiani di Cucina 2026, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC). L’Unione Regionale Cuochi Liguria, in sinergia con le Associazioni Provinciali di Genova, Tigullio e Savona, si presenta all'appuntamento con una "squadra d'assalto" d'eccezione, determinata a portare l'eccellenza enogastronomica del territorio ligure sul gradino più alto del podio.

I numeri di una spedizione storica

La delegazione ligure si presenta a Rimini con un dispiegamento di forze senza precedenti, coordinando talenti che spaziano dalle scuole alberghiere ai professionisti più affermati. In totale, saranno 45 le persone presenti a presidiare le diverse categorie di gara:

Cucina Calda a Squadre: 26 concorrenti suddivisi tra Team Junior Liguria, Team Genova e Tigullio e Team Savona.

Street Food d’Autore: 3 concorrenti.

Mistery Box: 2 concorrenti.

Singolo Caldo (K1) e Pasticceria (K2): 1 concorrente per categoria.

Lady Chef: 1 concorrente.

Miglior Allievo: 2 partecipanti (concorrente e coach).

Trophée Mille: 4 partecipanti (concorrenti, coach e docente).

Dirigenza: 5 rappresentanti regionali e provinciali a supporto del coordinamento.

Partner e Sponsor: uniti per il territorio

Il successo di questa missione collettiva è reso possibile grazie al sostegno di partner e sponsor che hanno scelto di investire nel talento dei nostri chef e nella promozione dei prodotti locali. Un ringraziamento speciale va a: Veridea Sestri Levante, Messer Manuelin (Olio di oliva extra vergine DOP Riviera di Levante), Miticoltori Spezzini, Aqua de Ma Lavagna, Ortofrutta Tigullio, Il Pesto di Prà, Latte Tigullio.

Si ringraziano inoltre per il supporto istituzionale e promozionale la Camera di Commercio di Genova, Genova Gourmet, Confcommercio Genova e GAL Fish Liguria.

La dichiarazione di Alessandro Dentone

Alessandro Dentone, Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Liguri, ha sottolineato l’importanza storica di questa partecipazione:

"Siamo davanti a una partecipazione straordinaria che coinvolge l’intera regione; mai nella storia della nostra associazione ligure si era vista una presenza così massiccia. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra che rappresenta con orgoglio il valore delle nostre scuole, dei docenti e dei professionisti. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che ci accompagnano in questo viaggio e in questa sfida: il loro supporto ci permette non solo di gareggiare, ma di andare a raccontare 'un’altra Liguria' attraverso l'eccellenza dei suoi sapori."

Per la Camera di Commercio di Genova:

La Camera di Commercio supporta con entusiasmo iniziative volte a promuovere la filiera tradizionale attraverso gli operatori del comparto agroalimentare: non soltanto tramite i ristoratori aderenti al marchio Genova Liguria Gourmet, in sinergia con Confcommercio Genova e Federazione Italiana Cuochi Liguria (FIC), con cui si è recentemente stretto un patto di collaborazione continuativa, ma anche promuovendo attività formative rivolte agli operatori stessi così come agli studenti degli Istituti alberghieri.

Inoltre, la Camera di Commercio è partner degli Istituti nella realizzazione di un percorso formativo specifico rivolto a chi intenda diventare l'esperto del territorio di domani. È fondamentale trovare nei giovani studenti un punto di incontro tra tradizione e futuro della ristorazione: i Campionati di Rimini, con la partecipazione di una studentessa ligure, neovincitrice della Genova Gourmet Cup, sono un perfetto esempio di come dedizione, passione e conoscenza portino le nuove generazioni ad affacciarsi a un mestiere fondamentale per il benessere economico del territorio, sempre più votato alla sostenibilità e alla promozione dell'autenticità.

Dice Alessandro Cavo, presidente Confcommercio

"La passione e la dedizione possono diventare strumenti di promozione del nostro territorio. La Liguria è sinonimo di eccellenza enogastronomica e questi giovani talenti sono i nostri migliori ambasciatori. Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa e di vedere i nostri prodotti e le nostre tradizioni culinarie rappresentate al meglio. La cucina è un linguaggio universale che unisce le persone e le culture, e noi di Confcommercio Genova siamo convinti che investire nei giovani sia la chiave per il futuro del nostro territorio."

Per GAL Fish:

Il GAL FISH Liguria esprime il proprio pieno sostegno alla partecipazione ai Campionati Italiani, ritenendo tale occasione un’importante opportunità di valorizzazione delle eccellenze gastronomiche e del patrimonio ittico locale.

In coerenza con il protocollo d’intesa sottoscritto con l’Associazione Cuochi della Liguria, il GAL FISH Liguria si impegna a garantire, nell’ambito della partecipazione alla competizione, una fornitura di prodotti ittici locali individuati nel protocollo, selezionati secondo criteri di sostenibilità, stagionalità e qualità.

“Tale supporto intende rafforzare concretamente il rapporto tra produttori e ristoratori, favorendo una filiera corta, trasparente e responsabile, capace di coniugare valorizzazione territoriale, tutela delle risorse marine e innovazione culinaria”, dichiara il presidente Enrico Lupi.

La partecipazione ai Campionati Italiani rappresenta inoltre un’importante vetrina per promuovere:

• la diversificazione dei consumi ittici;

• l’utilizzo di specie meno conosciute ma di elevato valore gastronomico;

• il ruolo della cucina quale strumento di sensibilizzazione verso una pesca e un’acquacoltura sostenibili.

Il GAL FISH Liguria conferma pertanto la propria disponibilità a collaborare attivamente con i professionisti coinvolti, mettendo a disposizione competenze, relazioni territoriali e prodotti ittici coerenti con gli obiettivi del protocollo, al fine di rafforzare il legame tra mare, territorio e alta cucina.