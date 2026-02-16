Cairo Montenotte, tutto sold out per l’appuntamento con “M’illumino di meno”

Tutto sold out per l’appuntamento con “M’illumino di meno” in calendario sabato 21 febbraio. Anche quest'anno il Comune di Cairo Montenotte aderisce alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, promossa dal programma Caterpillar di Rai Radio 2. L'iniziativa è tesa alla sensibilizzazione della riduzione consumi, al riciclo e all'uso responsabile delle risorse.

Due gli eventi in programma: un trekking notturno di circa 9 km tra i calanchi cairesi organizzato dal CAl Sottosezione Valbormida e una suggestiva cena nella cornice del convento di San Francesco a base di polenta preparata dal circolo “Don Pierino”. I posti sono andati letteralmente a ruba in pochissimi giorni toccando le 200 adesioni alla camminata e le 150 per alla cena.

«Una testimonianza tangibile di quanto la nostra comunità sia sensibile alle tematiche legate all’ambiente alla sostenibilità - commenta l’Assessore Ilaria Piemontesi -. L’adesione del nostro Comune a “M’illumino di Meno” non è solo un gesto simbolico, ma una dichiarazione d'intenti che portiamo avanti ogni giorno attraverso le nostre politiche ambientali. Quest'anno, in linea con il tema nazionale, vogliamo sottolineare come la scienza sia la nostra bussola: i dati ci dicono che il risparmio energetico e la tutela della biodiversità sono le uniche strade per garantire un futuro alle prossime generazioni. Invitiamo ogni cittadino a compiere un piccolo gesto: spegnere una luce superflua, ridurre lo spreco digitale o scegliere mezzi di trasporto sostenibili. Non è solo un risparmio in bolletta, è un atto di rispetto verso il pianeta che ci ospita. La sostenibilità non è una rinuncia, ma una nuova e più intelligente forma di libertà».