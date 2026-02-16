"Sulle retoriche del crimine": il 19 febbraio a Savona la presentazione del libro del criminologo Stefano Padovano

Stefano Padovano presenta il suo libro "Sulle retoriche del crimine" (Erga) in un incontro aperto al pubblico.

L’autore dialogherà con Andrea Poggio, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto sui temi affrontati nel volume.

L’appuntamento è per giovedì 19 febbraio alle ore 18:15 presso la Libreria Feltrinelli di Savona, in via Astengo 9r.

Un manuale operativo e critico che traduce la teoria criminologica in strumenti pratici per migliorare la sicurezza e la convivenza urbana e mira a riportare le paure dei cittadini su un piano di realtà, proponendo soluzioni basate su dati e fatti piuttosto che sulle percezioni emotive.

Stefano Padovano è un criminologo sociale. Insegna Criminologia all’Università di Genova e Politiche della Sicurezza Urbana presso Master e corsi integrativi in altre sedi accademiche. Già consulente della Provincia di Genova e di Regione Liguria, tra il 2004 e il 2008 ha coordinato le attività tecniche del Forum Italiano Sicurezza Urbana. Si è occupato della formazione professionale degli operatori della sicurezza pubblica e urbana. Nominato esperto criminologo al Tribunale di Sorveglianza di Genova nel 2017, oggi si occupa prevalentemente della formazione professionale agli operatori sociali, curando la supervisione del trattamento e del reinserimento degli autori di reato, della prevenzione sociale e delle vittime di reato.