Savona | 16 febbraio 2026, 19:04

"Sulle retoriche del crimine": il 19 febbraio a Savona la presentazione del libro del criminologo Stefano Padovano

Appuntamento fissato alla Libreria Feltrinelli alle ore 18:15

Stefano Padovano presenta il suo libro "Sulle retoriche del crimine" (Erga) in un incontro aperto al pubblico.

L’autore dialogherà con Andrea Poggio, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto sui temi affrontati nel volume.

L’appuntamento è per giovedì 19 febbraio alle ore 18:15 presso la Libreria Feltrinelli di Savona, in via Astengo 9r.

Un manuale operativo e critico che traduce la teoria criminologica in strumenti pratici per migliorare la sicurezza e la convivenza urbana e mira a riportare le paure dei cittadini su un piano di realtà, proponendo soluzioni basate su dati e fatti piuttosto che sulle percezioni emotive.

Stefano Padovano è un criminologo sociale. Insegna Criminologia all’Università di Genova e Politiche della Sicurezza Urbana presso Master e corsi integrativi in altre sedi accademiche. Già consulente della Provincia di Genova e di Regione Liguria, tra il 2004 e il 2008 ha coordinato le attività tecniche del Forum Italiano Sicurezza Urbana. Si è occupato della formazione professionale degli operatori della sicurezza pubblica e urbana. Nominato esperto criminologo al Tribunale di Sorveglianza di Genova nel 2017, oggi si occupa prevalentemente della formazione professionale agli operatori sociali, curando la supervisione del trattamento e del reinserimento degli autori di reato, della prevenzione sociale e delle vittime di reato. 

Per informazioni: whatsapp 353 4184503, savona@feltrinellifranchising.it

Redazione

