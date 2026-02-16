 / Val Bormida

Plodio celebra l’8 marzo con un riconoscimento alle donne delle Forze dell’Ordine

Cerimonia solenne nei locali dell'Oratorio della Chiesa

Il prossimo 8 marzo, in una data dal forte valore simbolico, Plodio ospiterà nei locali dell'Oratorio della Chiesa una cerimonia solenne dedicata alla consegna di un Riconoscimento Speciale ad alcune esponenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

"Con questa iniziativa, intendiamo celebrare le storie di donne che, attraverso il loro operato, hanno dimostrato come l’eccellenza e la determinazione non siano solo traguardi professionali, ma una vera e propria missione al servizio della collettività - spiega la capogruppo consiliare Sabrina Macciò, organizzatrice dell'evento- L'alto profilo istituzionale della giornata sarà suggellato dalla partecipazione di illustri rappresentanti del territorio e dello Stato, tra cui la Consigliera Regionale Sara Foscolo, il Questore della Provincia di Savona Giuseppe Mariani e il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri".

La cerimonia sarà dunque un’occasione di riflessione collettiva sul legame indissolubile tra cittadinanza e Forze dell'Ordine, arricchita dai contributi istituzionali di chi guida e rappresenta la provincia e la regione.

