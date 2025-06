Zuccarello, incidente sul lavoro alle Cave Martinetto: ferito un giovane operaio

Incidente sul lavoro questa mattina alle Cave Martinetto di Zuccarello. Un operaio di 24 anni ha riportato una frattura esposta alla mano durante l’attività lavorativa.

L’allarme è scattato intorno alle 12: sul posto sono intervenuti tempestivamente i militi della Croce Bianca di Albenga e gli operatori dell’Uopsal per i rilievi del caso.

Il giovane è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.